Soltanto un precedente tra Fluminense e Inter, in amichevole: era il 14 giugno 1961 e i brasiliani erano in tourneé in Italia. 50.000 tifosi accorsero a San Siro per vedere il nuovo acquisto Luis Suarez, appena comprato dal Barcellona. Il match terminò 1-1 con gli ospiti che sbloccarono la gara con Waldo a cui rispose Bicicli dieci minuti più tardi. Questo, inoltre, sarà il primo match in assoluto tra una squadra italiana e una brasiliana nella Coppa del Mondo per Club FIFA (compresi i formati precedenti).