L’Inter è sbarcata a Charlotte da due giorni e oggi darà ufficialmente il via alla preparazione in vista dell’attesissimo ottavo di finale del Mondiale per club contro il Fluminense, in programma lunedì alle 15 ora locale (21 italiane). Oggi alle 11 locali (le 17 in Italia) Cristian Chivu guiderà il primo allenamento nella Carolina del Nord, utile anche per valutare la condizione fisica degli infortunati Marcus Thuram e Davide Frattesi.