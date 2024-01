Inter, Frattesi abbraccia tutti sui social: “Scrivo solo che vi voglio bene”

"Io appeso al cancello dopo il gol segnato al Verona? Avrei fatto di peggio, ma non volevo rischiare un'altra ammonizione". D'istinto ma con moderazione. Davide Frattesi si è pure contenuto mentre intorno a lui San Siro è impazzito perché quel gol del due a uno è arrivato dopo una partita che stava per finire in parità e dopo un'azione rocambolesca, con un uomo a terra, una traversa e una parata.

Talmente tanta l'emozione per il centrocampista nerazzurro, che a fine partita ha sottolineato quanto abbia fatto la differenza in una gara così l'unione del gruppo che dell'Inter lo ha colpito, che anche sui social l'ha raccontata con una frase semplicissima ma che racconta tutta la voglia che aveva di essere decisivo e tutta la gioia per esserlo stato. "Non so cosa scrivere, solo che vi voglio bene". Perché sta tutto qui, quella nerazzurra è una squadra che ti prende il cuore e ti prende alcuore. E quando certe partite vanno così si resta senza parole. E con le lacrime agli occhi perché sai quanto vale.