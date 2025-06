L’Inter ha già voltato pagina. Dopo le amarezze e la delusione per un finale di stagione da incubo, i nerazzurri si preparano a una nuova sfida internazionale: il Mondiale per Club. La squadra si sta allenando a Los Angeles, quartier generale scelto per mettere benzina nelle gambe e concentrazione nella testa in vista dell’esordio previsto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno contro il Monterrey.