Biasin: “Inter, sei stata brava. Due mesi fa ti avevano fatto il funerale, altro che balle”

Il giornalista ha commentato la qualificazione in Champions arrivata dopo una rimonta: qualche settimana prima i nerazzurri sembravano in balia delle onde

È proprio così e lo ha detto anche Simone Inzaghi. Questa sera nell'intervista a Skysport nella quale ha analizzato la vittoria sull'Atalanta, il mister ha proprio detto: «A pensare dove eravamo sette gare fa abbiamo fatto un grande recupero che ci ha permesso di andare in CL con una giornata di anticipo». Alla fine l'obiettivo minimo della stagione è stato fissato con una Supercoppa e una Coppa Italia in più in bacheca e una clamorosa finale di Champions da provare a giocare contro "la squadra più forte del mondo", parole sempre del mister.