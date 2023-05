Inter, Barella: “Col City nulla da perdere, daremo il massimo. Cerchiamo di arrivarci al meglio”

-Sesto gol per te in stagione ma credo ti interessi poco e che conta più l'approccio della squadra. L'Inter è partita forte, la squadra sa di poter determinare le partite?

Diciamo che ce lo siamo detti negli spogliatoi. Avevamo un avversario difficilissimo da affrontare con pochi giorni di riposo e ci siamo detti di fare un buon inizio per metterci in pari e così abbiamo fatto.

Sicuramente è stata una stagione un po' strana. È andata benissimo in Coppa Italia e CL, in Serie a abbiamo lasciato qualcosa anche in gare in cui non abbiamo avuto approccio giusto. Siamo comunque stati bravi alla fine ad ottenere un posto in Champions e a conquistare la finale a cui penseremo subito dopo l'ultima partita di campionato.