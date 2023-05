Inzaghi: “City più forte al mondo, giocheremo con fiducia. Qualificazione in CL…”

Sono molto contento, ho fatto i complimenti al gruppo perché stasera probabilmente era la gara più importante delle ultime giocate. Abbiamo fatto 18 gare negli ultimi 57 giorni, un girone in due mesi che di solito si fa in cinque. L'Atalanta l'abbiamo preparata in poche ore e giovedì ho lasciato tutti andare a casa dopo la Coppa. Sicuramente devo dire grazie a questo gruppo che ha lavorato parecchio e mi ha dato soddisfazione.

-Già da stasera stai preparando la gara col City?

Dobbiamo riposare e recuperare perché abbiamo speso tanto, come è giusto che sia. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie e qualche infortunato. Inevitabile con tante gare, cose normali. Speriamo di avere a disposizione tutti almeno per la finale di CL.

-Skriniar ci sarà?

Vediamo, dalla prossima settimana comincerà a lavorare col gruppo. Sta lavorando bene, Miki pure, anche Correa ha avuto un problemino, D'Ambrosio sarà da valutare.

-Lukaku è in formissima: sta cambiando la gerarchia per la coppia della finale?

Quello si vedrà mancano ancora due settimane, si faranno delle scelte ma per il bene della squadra. Gli attaccanti si sono alternati, si sono potuti allenare chi meno e chi più a seconda di chi giocava. Il loro impegno è stato encomiabile.

-Cosa hai chiesto agli analisti come video per il City?

Il City è la squadra più forte del mondo, partirà favorita ma ci abbiamo messo tutto per raggiungere la finale e ce la giocheremo con fiducia sapendo che sono fortissimi. Un giocatore più forte dell'altro. La stiamo cominciando a preparare, ma avevamo prima questa partita che per la società era la più importante, più delle finali e dei trofei. A pensare dove eravamo sette gare fa abbiamo fatto un grande recupero che ci ha permesso di andare in CL con una giornata di anticipo.

-Cosa ti ha portato di buono Onana?

È un grandissimo portiere, ha cercato di imporsi tutti i giorni e si è conteso il ruolo con Handanovic. Il posto in alcune partite lo sta avendo perché è un grandissimo portiere come si è visto in finale. Sono contento di Onana, grande portiere e grande ragazzo, di gruppo, giocatore di esperienza e un grande uomo, non sbaglia mai atteggiamento ed è sempre propositivo. Sempre nel gruppo al cento per cento.

