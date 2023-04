Inter, futuro Inzaghi: Benfica non decide. Questa l’idea della dirigenza

Dopo la clamorosa caduta in casa contro il Monza, Simone Inzaghi è tornato sulla graticola. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha riflettuto a lungo e al momento l’idea è di rinunciare all’esonero anche in caso di uscita sciagurata (ma dignitosa) in Champions.

"A cambiare questa convinzione potrebbe essere soltanto il “come”, ovvero le modalità con cui si consumerebbe l’eventuale eliminazione. Se fosse una vera disfatta tra i nervi, se lo 0-2 d’oro trovato al Da Luz venisse dilapidato in maniera imperdonabile, se per la prima volta l’Inter fosse arrendevole in Champions come in campionato, ecco che a quel punto niente potrebbe essere escluso".