Torino-Inter, Gagliardini guarda avanti: “E ora tutti a Istanbul”

Per il centrocampista classe 1994, che è arrivato a Milano nel 2017, era l'ultima gara in Serie A con la maglia nerazzurra. Come già ampiamente dichiarato da lui, a fine stagione partirà per una nuova avventura: ha il contratto in scadenza e non sarà rinnovato. Prima però c'è da concentrarsi sull'ultima partita, quella contro gli inglesi.