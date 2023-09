CorSera – Inter a galla grazie a Sommer. “Il sospetto è che uno dei motivi sia…”

Brutta serata per l'Inter in Champions. Dopo il grande avvio in campionato, la squadra di Inzaghi non riesce a ripetersi in Europa

Brutta serata per l'Inter in Champions. Dopo il grande avvio in campionato, la squadra di Inzaghi non riesce a ripetersi in Europa. Primo tempo da dimenticare, poi nel finale i nerazzurri reagiscono e acciuffano un pareggio fondamentale nell'economia del girone.