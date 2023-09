Inter, una delle peggiori versioni con Inzaghi. “Lezione di calcio, il turnover non funziona”

"L'Inter ha incamerato una bella lezione di calcio e di vita: guai a sentirsi troppo forti, a crogiolarsi nella bambagia di un derby stradominato. Il turnover di Simone Inzaghi non ha funzionato: male Asllani e Arnautovic; così così Pavard; in difficoltà, ma resistente Carlos Augusto. Il Real ha aggredito l'Inter fino a percuoterla, ma non a scuoterla. L'Inter, stordita da tanta ferocia e appesantita dall'euforia per il 5-1 nel derby, si è consegnata senza reagire e le è andata bene che la Real Sociedad abbia segnato soltanto una rete".

"La formazione basca avrebbe meritato un altro gol, forse due, per come ha dominato e cercato la porta di Sommer. Per contro, un desolante zero alla voce pericolosità interista. Un non gioco inquietante e non sappiamo quanto la cosa sia spiegabile con l'as senza di Calhanoglu e con l'immaturità di Asllani nel ruolo di vice-regista. Non c'era giro-palla rapido nell'Inter, la palla ristagnava e gli spagnoli imperavano per reattività e ripartenze alte. Inspiegabile l" assolo" di Bastoni ai limiti dell'area, da cui l'1-0 ba-sco. Sono azioni di forza che ci si può permettere soltanto se si è sicuri di uscirne fuori indenni.