GdS – Brozovic va all’Al-Nassr: tutto fatto a Parigi. All’Inter 18 mln

Alla fine la società nerazzurra ha accettato una cifra al ribasso rispetto alla richiesta iniziale per il croato

La richiesta iniziale era di 22-23 mln di euro. E l'Inter aveva accettato l'offerta dell'Al-Nassr per l'addio di Brozovic. Ma quell'offerta accettata era stata poi ritirata e ne era arrivata una da 15 mln perché il club arabo aveva stabilito un budget per l'affare e quei mln che mancavano dalla seconda offerta per il club nerazzurro erano stati dirottati sullo stipendio del croato. La trattativa tra il club arabo e i dirigenti interisti si era bloccata fino all'ultimo nuovo rilancio, arrivato nelle scorse ore, di 18 mln.