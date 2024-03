Vittoria per 2-1 dell'Inter sul Genoa. Per Tuttosport i migliori in campo per i nerazzurri sono Asllani e Sanchez, autori dei due gol, oltre a Mkhitaryan: "Crea il primo pericolo per il Genoa con un pallone sventagliato a Barella, in più fa tante cose buone". Meno efficace rispetto al solito Lautaro Martinez: "Svaria su tutto il fronte d'attacco latitando in zona gol, una notizia per lui".