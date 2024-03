"Siamo al peggior incubo possibile per il Milan, all’unica ipotesi peggiorativa rispetto al terribile 2023 dei cinque derby persi. Nello scorso anno solare, il Milan ha perso il derby di Supercoppa in Arabia Saudita (0-3), la partita fuori casa di A (0-1), le due sfide di Champions (0-2 e 0-1) e il derby di campionato della nuova stagione (1-5). Un trauma. Al punto che i milanisti, di fronte a sette mesi senza Inter all’orizzonte, avevano tirato un sospiro di sollievo: per ora non pensiamoci. Ora però, considerati anche i rapporti tesi tra Cardinale e Zhang, si rischia la beffa.

In questo scenario ci sono un paio di incognite evidenti. La prima è legata ai tentativi degli interisti, che ci saranno, di acquisire biglietti e partecipare alla festa. Se ci sarà il rischio di uno scudetto matematico, molti nerazzurri proveranno ad acquistare un biglietto dai cugini. E se da un lato è vero che gli abbonati possono cedere il loro biglietto solo a un titolare di Cuore RossoNero, dall’altro non è previsto un divieto al cambio nominativo per i biglietti “normali”. Il secondo rischio è di ordine pubblico. I tifosi dell’Inter, con lo scudetto nell’aria, si preparerebbero alla festa in tutta la città, zona di San Siro compresa. Un incrocio delicato", aggiunge il quotidiano.

