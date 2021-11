Plusvalenze, una prassi comune. Repubblica: “Gli scambi tra Inter e Genoa…”

Mentre la Juventus viene travolta dall'indagine sui bilanci falsati, Repubblica sposta l'attenzione su altri club

A tal proposito cita il caso legato a Inter e Genoa: "Giocatori che vanno e vengono si vedono spesso in Serie A. Prendete l'Inter. Dal 2018, tra i nerazzurri e il Genoa sei operazioni per 78 milioni: tre acquisti per club. Ma, nei fatti, si sono mossi solo 5 milioni. Anche perché i giocatori erano quasi sempre gli stessi: nel 2018 il Genoa acquista il portiere Radu, l'anno successivo lo riprende l'Inter spendendo poco più di quanto incassato. Dodici mesi dopo tocca a Pinamonti: va al Genoa per 19 milioni, un anno e torna per 21 all'Inter dove lui e Radu non giocano mai. Idem Vanheusden, venduto allo Standard per ricomprarlo, senza impiegarlo. Perché un club in crisi dovrebbe spendere per giocatori inutili?".