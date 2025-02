Simone Inzaghi ha scelto l'undici da mandare in campo dal primo minuto questa sera: novità anche in mezzo al campo e in attacco

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 12:14)

Arrivano conferme rispetto alle anticipazioni della vigilia. L’Inter stasera scenderà in campo contro il Genoa nell’ultimo match di campionato che precede lo scontro diretto con il Napoli, consapevole di quanto sia importante acciuffare tre punti e rialzarsi subito dopo il tonfo di Torino. Per questo Simone Inzaghi se la gioca senza pensare troppo alla sfida del Maradona, né tantomeno alla Lazio in Coppa Italia.