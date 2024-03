Eliminato l’asterisco in classifica, l'Inter può finalmente guardarsi intorno e constatare la distanza effettiva dalle inseguitrici. Con la pesante affermazione sull’Atalanta, il vantaggio sulla Juventus è ora di +12, mentre quello sul Milan è di +16. Un margine decisamente ampio, che tuttavia non può portare a sottovalutare l’impegno con il Genoa. I rossoblù navigano in acque tranquille, ben distanti dalla zona retrocessione, e a oggi risultano essere stati una delle poche squadre capaci di fermare i nerazzurri in questi mesi. Simone Inzaghi e i suoi non hanno ancora esaurito la propria fame di vittorie e, per i bookies, questo nuovo confronto sarà molto appagante.