Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Giuseppe Marotta dalle ambasciatrici di "Costruiamo Gentilezza", Gaia Simonetti e Chiara Castellani, per i progetti sociali e di inclusione messi in campo dal club nerazzurro per diffondere la cultura della gentilezza. La segnalazione è arrivata dai bambini che indicano club o personaggi dello sport che si sono contraddistinti in percorsi di gentilezza attraverso lo sport. Il premio, il cui simbolo è la maglia di ambasciatore alla gentilezza, ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere azzurro e del Tottenham, Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere ed ospitare una famiglia fuggita dalla guerra.