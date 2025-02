Francesco Acerbi contro la Fiorentina è tornato in campo e ha dato ottime risposte: ecco come gestirlo al fantacalcio

Francesco Acerbi contro la Fiorentina è tornato in campo e ha dato ottime risposte, facendo una grande partita contro Kean. Non dà grandissime garanzie fisiche alla lunga, però quando gioca fa bene.

In coppia con De Vrij si può tenere senza problemi, altrimenti come jolly da schierare quando gioca. Sicuramente dopo il suo ritorno in campo c’è più fiducia per il fantacalcio.