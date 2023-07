Inter e la prima volta in Giappone nel 1981, Beccalossi: “La vera impresa? Trovare…”

Nella giornata di ieri l'Inter è partita per il Giappone. Nel corso della tournée asiatica il club nerazzurro sfiderà l'Al-Nassr di Brozovic e il Psg di Skriniar. La prima volta che l'Inter si recò nel Sol Levante risale a 42 anni fa, era il 1981. Intervistato da Tuttosport, Evaristo Beccalossi ricorda così la tournée asiatica: "Appena atterrati, io e Altobelli andammo a fare un giro per vedere Tokyo e fu un’impresa tornare in hotel. Al taxista abbiamo detto il nome dell’albergo, ma abbiamo scoperto solo dopo che era una catena".

"Ne abbiamo dovuti girare quattro prima di trovare quello giusto. All’ingresso ci aspettava Bersellini, non molto contento del nostro ritardo. La gente conosceva già i nostri nomi ma la vera passione era il baseball. Sul tetto di tantissimi grattacieli erano stati costruiti piccoli diamanti protetti da reti altissime per non far cadere le palline di sotto. E alcuni terreni dove abbiamo giocato in molti punti erano pelati perché in realtà venivano usati per il baseball".