Cds – Inter, ora si gioca per vincere il girone. Il cambio di prospettiva indotto da Istanbul…

"Oggi è la squadra che Schmidt - testa di serie, pur avendo meno punti nel ranking rispetto all’Inter, per aver vinto il campionato - deve battere per pensare di poter chiudere al primo posto. Per ora è ultimo ed è lì che Inzaghi vuole lasciarlo questa sera. A quel punto per i nerazzurri il delitto perfetto sarebbe chiudere i conti già nella doppia sfida con il Salisburgo (24 ottobre-8 novembre) per non perdere di vista le cose in campionato. A patto di non rivedere mai più l’Inter di San Sebastian , stanca nonostante il turnover e confusa per i troppi cambi ed esordi nella competizione più prestigiosa. La garanzia, manco a dirlo, è sempre la stessa, Lautaro Martinez: provvidenziale con la Real Sociedad, galvanizzato dal poker di sabato, responsabilizzato da una fascia che ne certifica la leadership tecnica e morale".