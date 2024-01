L’Inter si sta godendo il vero Pavard. “Adattato subito al calcio di Inzaghi. E adesso…”

L'assist in finale di Supercoppa per Lautaro è solo la ciliegina sulla torta sul momento di forma di Benjamin Pavard che, ovunque venga schierato da Inzaghi, sta dimostrando a tutti il motivo per il quale l'Inter ci abbia puntato fortemente in estate.

"L'infortunio al ginocchio rimediato in autunno ha soltanto dilatato i tempi tecnici. È in pieno inverno che l’Inter si sta godendo il vero Pavard, adattatosi in fretta al calcio italiano e a quello di Inzaghi nonostante il problema fisico che l’ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo. Il biglietto da visita principale resta l’assist decisivo per Lautaro, in occasione del gol che ha consegnato la Supercoppa ai nerazzurri, ma il fatto che il francese sia diventato un valore aggiunto anche in attacco dipende inevitabilmente dal pieno di certezze acquisite in fase difensiva. L’ex Bayern si è calato alla perfezione nel terzetto arretrato, garantendo esperienza nei movimenti e tempestività negli interventi. Di fatto elementi chiave per diventare il pilastro difensivo del domani interista, considerato l’orizzonte temporale dei colleghi di reparto over 30 come Acerbi, De Vrij e il polivalente Darmian", commenta infatti il Corriere dello Sport.