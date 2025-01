Il dato è impressionante e dimostra quanto il calcio di Simone Inzaghi sia fluido per definizione, quanto sia produttivo per i risultati dell'Inter. Nessuno in Europa come i nerazzurri per gol segnati dai difensori fin qui: 13. Un numero destinato ad aumentare, visto che all'appello mancano ancora Acerbi e Pavard, e che non teme rivali in giro per il continente. Scrive la Gazzetta dello Sport: