SM – Inter, il gol è un problema: una ricetta. Il piano partita col Benfica…

Gli attaccanti nerazzurri vogliono sbloccarsi già stasera, nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions

Alessandro De Felice

Ieri Lukaku, Lautaro e Correa non erano in campo al walk around ma in panchina.

Gli attaccanti si sono un po' isolati - sottolinea Sport Mediaset alla vigilia di Benfica-Inter - a dimostrazione che stanno sentendo più di tutti il momento difficile dell'Inter in campionato. Le responsabilità di non riuscire a segnare nonostante una valanga di occasioni create per quello che sta diventando un problema preoccupante per Inzaghi.

"La ricetta può essere solo una: pensare al Benfica e alle coppe, che di solito trasformano l'Inter e guariscono ogni cosa".

Saranno in 65mila al Da Luz questa sera a spingere il Benfica verso la semifinale di Champions League. Per i tifosi del Benfica il pericolo numero 1 è Romelu Lukaku, che partirà dalla panchina.

Per il belga ci sarà spazio nel finale come contro il Porto. In difesa gioca Darmian, con Dimarco a sinistra e non Gosens e Dzeko in coppia con Lautaro.

"Stesso piano partita del Do Dragao, ovvero concedere il meno possibile e ottimizzare le occasioni che ci saranno sperando che gli attaccanti si sblocchino per salvare anche la panchina di Inzaghi".