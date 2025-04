La sinistra al potere. No, non stiamo parlando ovviamente di politica, ma della catena che sta facendo le fortune dell'Inter di Simone Inzaghi

La sinistra al potere. No, non stiamo parlando ovviamente di politica, ma della catena che sta facendo le fortune dell'Inter di Simone Inzaghi, in Italia e in Europa. Da Bastoni a Dimarco, da Mkhitaryan a Carlos Augusto. I giocatori che si alternano e dialogano sulla parte sinistra del campo sono la vera forza in più di questa squadra, grazie a triangolazioni, combinazioni e tecnica che stanno facendo ammattire gli avversari. Scrive la Gazzetta dello Sport: