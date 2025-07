La stagione non si è conclusa nel migliore dei modi per l'Inter, almeno sul campo. In dirigenza, invece, possono sorridere

Marco Macca Redattore 8 luglio - 17:00

La stagione non si è conclusa nel migliore dei modi per l'Inter, almeno sul campo. In dirigenza, invece, possono sorridere. Il cammino europeo della squadra che fu di Inzaghi e al Mondiale per Club con Chivu ha infatti fatto schizzare gli incassi del club e permesso al bilancio di volare non solo verso il pareggio, ma verso il segno positivo.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

"I maxi-incassi arrivati dalla scalata fino alla finale di Champions e la partecipazione al Mondiale per club inducono tranquillità: il risultato netto d’esercizio sarà per la prima volta in utile, con una stima di 20-25 milioni. Insomma, i conti sorridono".

