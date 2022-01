Inter-Caicedo? Inzaghi felicissimo: “Ma l’idea più logica sarebbe prendere…”

Il prescelto per l'attacco, oltre a essere a costo zero, deve essere un giocatore disposto a mettersi in coda alle gerarchie

Ore decisive in casa Inter per capire cosa fare in sede di mercato. Simone Inzaghi chiede una punta e il club è al lavoro per accontentarlo, consapevole però di non avere cash da poter spendere. Questa l'idea attuale secondo Tuttosport: "Il prescelto, oltre a essere a costo zero, deve essere un giocatore disposto a mettersi in coda alle gerarchie. Motivo per cui, la scelta più logica sembra quella di riportare alla base Eddie Salcedo dallo Spezia per concentrare tutte le risorse sull’esterno. Inzaghi però sarebbe felicissimo di riabbracciare Felipe Caicedo, suo “uomo degli ultimi minuti” ai tempi della Lazio che al Genoa ha trovato pochissimo spazio.