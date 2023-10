Inter, il Benfica torna a San Siro per la fase a gironi. Ecco le quote dei bookmakers

58 anni per riaffrontarsi una seconda volta nella massima competizione europea, appena 5 mesi e mezzo per reincontrarsi una terza. L’Inter ritrova il Benfica sul proprio cammino nella UEFA Champions League dopo il doppio confronto ai quarti di finale della scorsa edizione. Nel secondo match della fase a gironi, dopo il pareggio allo ‘Stadio Anoeta’ contro la Real Sociedad, i nerazzurri esordiscono davanti al proprio pubblico. I tre punti sono sempre fondamentali in una fase come questa, ma sia nerazzurri che lusitani ne hanno un urgente bisogno. Il pareggio in Spagna, per come è arrivato, è stato un risultato positivo per l’Inter, ma la capolista della Serie A deve dare un’accelerata. Il Benfica deve riscattare la sconfitta casalinga contro il Red Bull Salisburgo, ma è reduce anche dall’importante vittoria in campionato contro il Porto che ha rilanciato gli uomini di Roger Schmidt al secondo posto e ad un solo punto dallo Sporting Lisbona.