Inter, il Napoli si vendica dell’andata. Inzaghi l’aveva messo in preventivo, un rammarico

"La voglia del Napoli di lustrarsi il fresco scudetto davanti a chi per primo l'aveva battuto quest'anno, vince su quella dell'Inter di fare risultato salvando energie alla vigilia della finale di Coppa Italia. Uomini a parte, Inzaghi prova a giocarsela come aveva fatto a San Siro: palla a Spalletti e vieni che ti aspetto. Il piano regge per un'ora abbondante, ma è complicato dallo sciagurato Gagliardini, ammonito al terzo fallo ed espulso al quinto in 41 minuti: impossibile chiedere oltre alla generosità dell'arbitro Marinelli. Rabbia e non certo colpa di Inzaghi, che a Udine cambiò dopo mezzora 2 giocatori ammoniti (Bastoni e Mkhitaryan) e fu sommerso di critiche. Quella era però un'altra Inter, questa regge lungamente bene anche in 10 e anche nella sua versione minore", spiega il Giornale.