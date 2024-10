Il tecnico vuole far ruotare e rendere tutti protagonisti i suoi attaccanti. Ieri tutti in gol quelli entrati in campo

Andrea Della Sala Redattore 2 ottobre 2024 (modifica il 2 ottobre 2024 | 08:46)

Serata esaltante per l'Inter e per l'attacco di Inzaghi. Il tecnico vuole far sentire tutti e 4 gli attaccanti parte del progetto e ieri il piano ha funzionato. In gol tutti quelli chiamati in causa e soprattutto una grande risposta da Arnautovic, finora poco impiegato.