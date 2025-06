"Dopo le prime due uscite "mondiali", Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan sembrano i due interisti più spenti, più svuotati, più in difficoltà. A dirla tutta, l'esterno è in riserva già da tempo: non solo al Mondiale per Club, ma già a Monaco era stato forse il peggiore in campo e prima - tra Nazionale e finale di campionato - pareva un altro rispetto alla freccia che aveva lanciato l'Inter fino alla primavera. Un discorso che sicuramente riguarda la complicata tenuta fisica, resa ancora più difficile da quella psicologica con il trascorrere delle settimane e l'addio a tutti i trofei in palio, ma che si può pure allargare ad una questione tattica".

La novità tattica proposta da Chivu in questo momento sembra favorire altri profili. "Una scelta che ha sì favorito qualcuno (vedere per esempio il giovane Carboni che pare nato per quel modulo), ma allo stesso modo - per adesso - ha pure penalizzato altri. Tra cui proprio Dimarco e Mkhitaryan. Perché l'esterno non ha più a disposizione tutta la corsia mancina per prendersi gli spazi. Non appena supera la metà campo va per forza di cose a pestarsi i piedi con uno dei due attaccanti esterni. Discorso simile per Mkhitaryan che in queste prime uscite sta cercando di adattarsi ad una linea di centrocampo a 2 in mezzo e si è ritrovato con meno libertà di movimento", si legge.