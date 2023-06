Inter, in settimana l’incontro col Cagliari per Bellanova: “Volontà ferrea di trattenerlo”

L'Inter vuole ringiovanirsi in tutti i settori. In difesa ha bloccato Bisseck. Verrà pagata la clausola rescissoria di 7 milioni in due rate. All'inizio della prossima settimana parlerà con il Cagliari per Bellanova, altro giovane su cui l'Inter è intenzionata a puntare. Non è stato esercitato il diritto di riscatto, ma c'è la ferrea volontà di trattare la sua permanenza all'Inter.