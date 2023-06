Maresca: “Favoriti con l’Inter in finale? Chi pensava così non conosceva la squadra di Inzaghi”

«E aggiungiamo anche il mantra dell’ossessione. Non era così, e per un motivo molto semplice: Pep è un vincente, in pochi anni ha conquistato 35 titoli e 12 dei 15 campionati a cui ha partecipato. Vuole trionfare in Champions non per zittire la critica ma perché la vittoria è il suo obiettivo».

Altra citazione sulla finale: «Il City vince facile».

«Sì, lo sentivo anche io. Beh, chi la pensava così non conosce l’Inter di Inzaghi. A noi al City una cosa del genere non è mai passata per la testa. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una finale complicata, equilibrata. Non per falsa modestia ma per grande rispetto. Quando Pep ha detto che gli italiani sullo 0-0 pensano di essere in vantaggio è stata considerata come una frecciata, ma non è così».