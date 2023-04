Inter, incubo attacco: 10 gol nelle ultime 12 gare, media da 2,1 a 0,8 a partita

I nerazzurri continuano a incontrare enormi difficoltà sotto porta: per la terza volta consecutiva a secco a San Siro

Terza sconfitta casalinga consecutiva senza segnare in campionato per l'Inter , che continua a trivare enormi difficoltà sotto porta.

Il Corriere dello Sport evidenzia questo preoccupante dato riguardante la prolificità offensiva dei nerazzurri: "L'involuzione più evidente è in attacco. I numeri in questo senso sono inequivocabili: soltanto 10 reti nelle ultime 12 giornate, per una media di 0,8 a partita, dopo che ne aveva realizzate 38 primi 18 turni, con una media di 2,1 reti a incontro".