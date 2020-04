Allenamenti individuali, ecco come si allenerebbe l’Inter ad Appiano Gentile

Come si allenerebbero i giocatori dell’Inter ad Appiano Gentile se fossero permesse le sedute individuali nei centri sportivi? A questa domanda ha provato a rispondere Skysport che ha sottolineato come un giocatore possa disporre nei grossi centri di una metà campo per l’allenamento, uno spazio di 3mila metri quadri. Al centro sportivo Suning si allenano 27 giocatori, sono quelli che appartengono alla rosa nerazzurra.

La Pinetina ha quattro campi di allenamento. Potrebbero allenarsi otto giocatori alla volta + una zona riservata ai portieri. Ci sarebbero quindi da fare tre turni di allenamento. Come ipotesi si penserebbe a un turno tra le 10 e le 12, il secondo turno tra le 14 e le 16 e il terzo turno dalle 17 alle 19. Questa almeno l’ipotesi presa in considerazione dal noto canale satellitare. Sono stati messi in relazione gli spazi con il numero di giocatori in rosa per provare a capire se i club di Serie A potrebbero attuare sedute individuali. Al momento però il governo non le permette. Permette però agli atleti di correre all’aperto e praticare attività motoria, con il giusto distanziamento.

(Fonte: SS24)