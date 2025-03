La Infinity League non sarà un semplice torneo, ma un evento che ridefinisce il concetto di sport e spettacolo. Le partite si giocheranno su ASB GlassFloor, il campo da gioco in vetro con tecnologia LED che permette analisi avanzate e interazioni digitali in tempo reale. Inoltre, grazie all’uso di bodycam, microfoni e tecnologia 5G, i tifosi potranno vivere il match da una prospettiva completamente nuova. Non mancheranno momenti di puro intrattenimento, con esibizioni musicali dal vivo e la possibilità per i tifosi da casa di interagire in diretta attraverso la Fan Zone di DAZN.

IL ROSTER NERAZZURRO

L’Inter sarà rappresentata da un mix di icone del passato e giovani talenti pronti a mostrare il loro valore. In panchina a guidarle ci sarà Giuseppe Baresi che ha vestito la maglia nerazzurra per 16 anni, collezionando 559 presenze e vincendo sei trofei. Oltre ai successi in campo, ha mantenuto un forte legame con il club anche dopo il ritiro, ricoprendo ruoli tecnici e dirigenziali.

La formazione dell’Inter vedrà in campo diverse Legend della storia nerazzurra: il Vice President Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e altri calciatori e calciatrici che sono stati protagonisti in maglia interista. Insieme a loro scenderanno in campo gli under 23 e i talent.

Legend maschili: Javier Zanetti, Tommaso Berni, Fabio Galante, Esteban Cambiasso, Georgios Karagounis Under 23 maschili: Dachi Tsalugelashvili, Nikolozi Natishvili Talent maschili: Andrea Giovanni Fratino, Mattia Feneraj Women nerazzurre: Chiara Marchitelli, Regina Elena Baresi, Roberta D’Adda, Silvia Pisano, Ilaria Castelli Under 23 femminili: Sabrina Grace Bisante, Anne Emilia Paladino Talent femminili: Camilla Rotella, Simonetta Giordano

IL REGOLAMENTO E IL FORMAT

Le quattro squadre si sfideranno in un torneo con un girone all’italiana, dove ogni formazione giocherà contro tutte le altre. Al termine della fase a gruppi, le due migliori accederanno alla finale, mentre le altre due saranno eliminate. In caso di pareggio in finale, la vittoria verrà assegnata tramite calci di rigore misti, con due giocatori e due giocatrici per squadra. Le partite si svolgeranno su un campo di 32x18 metri, con due tempi da 10 minuti ciascuno e cambi volanti per mantenere alto il ritmo. In campo si gioca cinque contro cinque, con un portiere e 4 uomini di movimento. Ogni squadra dovrà schierare una formazione maschile e una femminile, alternandole tra primo e secondo tempo.

DOVE SEGUIRE L’INFINITY LEAGUE

I tifosi nerazzurri potranno vivere l’emozione dell’Infinity League sia dal vivo al BMW Park di Monaco, acquistando i biglietti disponibili su infinityleague.de, sia in diretta gratuita su DAZN, con commento in italiano, tedesco e inglese.

(Fonte: Inter.it)