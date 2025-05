La squadra che di rimbalzo riceve in dote la remuntada del Barcellona con il Real Madrid nello scontro diretto che chiude il discorso titolo in Liga e che dà ulteriore valore all’impresa del Giuseppe Meazza o il pareggio del Napoli in serata che ravviva i sogni scudetto, è un gruppo che affronta la trasferta di Torino con grande convinzione nonostante i 9 cambi di Inzaghi rispetto all’11 che aveva giocato in Europa. Tra giocatori rimasti a Milano perché infortunati e gestione naturale di energie mentali, le scelte dell’allenatore sono state perfette. Prima le riserve e poi a gara in corso i titolari per non staccare mai la spina fino al 31 maggio.