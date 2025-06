Dopo la lunga notte di confronto tra la dirigenza e Cristian Chivu, il nuovo corso nerazzurro ha preso ufficialmente il via

L’Inter ha scelto e ha voltato pagina. Dopo la lunga notte di confronto tra la dirigenza e Cristian Chivu, il nuovo corso nerazzurro ha preso ufficialmente il via. L’ex difensore rumeno, protagonista del Triplete del 2010, sarà il prossimo allenatore della prima squadra, e se l’annuncio ufficiale arriverà soltanto lunedì , il nuovo progetto è già operativo.

"Tra due giorni Chivu si presenterà ad Appiano Gentile per il suo primo allenamento da tecnico della prima squadra dell’Inter. L’allenatore rumeno porterà con se tre persone con cui ha lavorato al Parma: Antonio Gagliardi (era il suo secondo), Angelo Palombo e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri). L'Inter ha deciso con Chivu di ingaggiare un nuovo vice allenatore, mentre lo staff sarà poi completato da altre due figure".

"Mario Cecchi, ex tattico di Inzaghi, l’uomo considerato anche la mente delle tattiche nerazzurre degli ultimi anni. E andrà preso un nuovo preparatore atletico, visto che Fabio Ripert ha seguito l’ex mister di Lazio e Inter a Riad. Tra l’altro proprio tale incarico sarebbe stato oggetto di discussione tra l’Inter e Inzaghi, qualora fosse rimasto in nerazzurro, visti i tanti, troppi infortuni subiti in stagione, ma soprattutto l’evidente calo di prestazioni fisiche negli ultimi due mesi".