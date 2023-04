CF – Inter, Investcorp e Radrizzani: interessamenti in fase iniziale. Oaktree…

Sono sempre più frequenti le voci di una cessione dell'Inter da parte di Steven Zhang

Sono sempre più frequenti le voci di una cessione dell'Inter da parte di Steven Zhang. Dopo Investcorp, ieri è emerso il nome del patron del Leeds Andrea Radrizzani come potenziale acquirente. Come sottolinea Calcio e Finanza, interessamenti per ora in una fase iniziale, ma che potrebbero incontrare le richieste degli Zhang. "Investcorp, ad esempio, starebbe raccogliendo circa 500/600 milioni per l’offerta alla proprietà cinese a livello di equity, a cui andrebbe aggiunto l’indebitamento per arrivare alla valutazione richiesta".

"Una cifra che non eviterebbe a Suning di terminare l’esperienza Inter limitando quantomeno le perdite, considerando gli 800 milioni investiti nel club nerazzurro. Sullo sfondo, però, resta il tema Oaktree, con il finanziamento da 300 milioni di euro che dovrà essere ripagato da qui ad un anno. Con il rischio che però la società possa finire a zero nelle mani del fondo californiano se gli Zhang non riuscissero a ripagare il proprio debito".

"Una situazione su cui pesa da un lato appunto la vicenda Oaktree e dall’altro l’inversione a U della Cina sull’interesse per il calcio, accantonato dopo le grandi spese economiche delle società: l’Inter è rimasta l’ultima big in mano cinese ma ormai non ha più importanza né a livello strategico né a quello commerciale per Suning, alle prese tra l’altro con i problemi finanziari in patria".

(Calcio e Finanza)