"La verità è che Inzaghi e l’Al Hilal parlavano e discutevano da almeno un mese, da metà aprile. La sera prima del ritorno di Champions con il Barcellona gli stessi dirigenti del club arabo, compreso Calzada, erano a Milano. E non certo per fare shopping a via Montenapoleone. Adesso è arrivata anche la certificazione di un accordo raggiunto in anticipo rispetto alla finale con il Psg. Inzaghi aveva in mano il contratto già da tempo. A questo punto ci sono due possibilità: credere che nessuno dei giocatori abbia raccolto quelle voci, o almeno le abbia bollate come non reali. Tutto sommato, una via abbastanza inverosimile. Oppure, scenario molto più concreto, che l’addio di Inzaghi fosse argomento di discussione anche all’interno della squadra".