GdS – Inter, l’ipotesi Arnautovic raccoglie consensi: c’è anche il sì di Inzaghi

L'attaccante austriaco è ora in cima alla lista dei nerazzurri, ancora alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato

Nella complicata ricerca di un attaccante, l'attenzione dell'Inter si è ora focalizzata su Marko Arnautovic. Un profilo esperto, con le caratteristiche tecniche da centravanti forte fisicamente che attualmente mancano nella rosa nerazzurra, bravo a legare i reparti. Un elemento che raccoglie i consensi di dirigenza e staf tecnico, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sfogliando la margherita, all'Inter è rimasto un petalo in mano. Un petalo di 192 centimetri, che già conosce l'ambiente interista dall'epoca del Triplete e che adesso batte i piedi: è pronto a tutto per tornare. Su Marko Arnautovic l'Inter punta anche alla luce di questa volontà del centravantone, ribadita senza peli sulla lingua anche dal fratello-agente: inutile girarci attorno, avere il calciatore come alleato aiuta sempre in casi come questo.