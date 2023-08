Arnautovic, Inter decisa a chiudere: la chiave è Sensi, la situazione. E Correa…

A pochi giorni dall'inizio del campionato, l'Inter è ancora a caccia di una punta. Nelle ultime ore ha preso sempre più quota il nome di Marko Arnautovic. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'attaccante vuole l'Inter che, però, deve fare i conti con le richieste fuori portata da parte del Bologna. "Il Bologna potrebbe ammorbidirsi di fronte alla possibilità di avere in cambio di Arnautovic un giocatore come Sensi. Previo il rinnovo contrattuale con l’Inter del centrocampista – la sua scadenza contrattuale è fissata per il prossimo giugno – che andrebbe così verso il suo terzo prestito consecutivo. Insomma, il jolly Sensi è da tenere in considerazione per sbloccare l'impasse".