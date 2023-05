Inter, Inzaghi nelle coppe non sbaglia un colpo: ora serve chiudere il discorso

Il tecnico nerazzurro in questa stagione, e non solo, si è confermato tecnico di coppe

Simone Inzaghi in questa stagione, e non solo, si è confermato tecnico di coppe. Finora il suo palmares in panchina parla chiaro: 3 coppe vinte da tecnico della Primavera della Lazio (due Coppa Italia di categoria nel ’13-14 e ’14-15; più una Supercoppa nel 2014), 6 da guida delle prime squadre di Lazio (Coppa Italia ’18-19 e Supercoppe nel ’17 e ’19) e Inter (Coppa Italia ’21-22 e Supercoppe ’21 e ’22). Domani sera ha la possibilità di conquistare il secondo titolo stagionale alla guida dell’Inter.