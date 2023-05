Inzaghi e Italiano hanno ritrovato oltre confine lo slancio per imporsi. Domani sera…

"Eccellenti nelle coppe, Inzaghi e Italiano hanno invece zoppicato in campionato, attraversando anche momenti particolarmente bui. Ne sono usciti, entrambi, prendendo slancio da un successo europeo. Il tecnico nerazzurro, ha “rimbalzato” dopo aver eliminato il Benfica nei quarti di Champions: da lì in poi 8 successi in fila. L’allenatore viola ha sfruttato il 4-0 rifilato al Braga in casa sua, per mettere insieme un pareggio e 9 successi consecutivi. E allora chissà che un successo in Coppa Italia non regali l'abbrivio per trionfare pure in Europa…".