La pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain continua a far parlare, soprattutto alla luce delle ultime notizie su Inzaghi e il suo addio

La pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain non è più solo una ferita sportiva. È diventata una intricata vicenda dove ogni riga aggiunta dopo il fischio finale conferma che qualcosa, nella gestione di quei giorni, è andato storto. "Senza andare troppo indietro con il calendario, non si sbaglia nel dire che l’avvicinamento alla partita con il Psg e nello specifico dell’ultima settimana sia stato gestito in maniera pessima", sottolinea la Gazzetta dello Sport.