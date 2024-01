Inter, per Inzaghi miglior partenza di sempre: il confronto col passato. Il 1° anno…

Un anno fa la sua Inter si fermò a 37 punti al giro di boa, mentre quando era alla Lazio (l’unica altra squadra che ha allenato), il miglior score di Inzaghi alla fine del girone di andata erano stati i 43 punti del 2019-2020, stagione poi culminata con il quarto posto dei biancocelesti che ritornarono in Champions League.

