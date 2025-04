Behrami: “Inter, per la CL è anno buono. E con la difesa del Bayern…”

L'ex giocatore ha aggiunto: «Secondo me è l'anno buono. Nel senso che secondo me, se andiamo a vedere, il Bayern - lascia perdere anche se fosse al completo, con la linea alta - l'Inter sa giocare questo tipo di partita, così tattica. E poi una finale è una finale. Se non vinci in Champions ci può stare, se non vince il campionato è più grave. Fatica a Napoli? Sicuramente a Napoli hanno fatto un buon punto, un punto controllato dove sapevi che forse il massimo per la condizione che avevi era quello. È una squadra intelligente, di grande esperienza. Ora comincia un momento intenso? Qualcosa secondo me deve lasciare, ma in Coppa Italia c'è il derby e devi comunque mettere in campo i più forti. Con la difesa che ha adesso il Bayern non sono convinto che l'Inter faccia così tanta fatica».