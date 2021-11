Inter, Inzaghi papà orgoglioso: suo figlio in gol contro la Juventus

Cresce bene il piccolo Lorenzo con la maglia numero 9 nerazzurra: subito in gol nel derby d'Italia

Racconta la Gazzetta dello Sport: "Un piccolo Inzaghi in campo, che fa gol alla Juventus: non è concorrenza per Lautaro, no, almeno non adesso, anche se il destro promette bene. Il piccolo Lorenzo, 8 anni, figlio dell’allenatore dell’Inter, si è tolto la soddisfazione personale di segnare in un derby d’Italia: era Inter-Juve categoria Pulcini, si è giocata ieri e la vittoria è stata bianconera. Per la verità, vittoria molto netta: 15-2 per i bianconeri. La rete di Lorenzo, maglia numero 9 e attaccante proprio come il papà, era stata in qualche modo illusoria: era il gol del 2-3, poi gli avversari hanno preso il sopravvento. Ma la gioia di un gol resta intatta. Ed è stata testimoniata anche via social dalla mamma, Gaia Lucariello. Di sicuro, un lunedì rilassante per papà Simone: ad Appiano si tornerà al lavoro solo giovedì".