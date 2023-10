Inter, formazioni a specchio con la Roma. Inzaghi si aspetta un prova super da due giocatori

Dopo la vittoria in Champions League, l'Inter affronterà la Roma di Mourinho . I giallorossi usano lo stesso modulo di Inzaghi, 3-5-2, saranno decisive le corsie laterali.

"Formazioni a specchio, fondamentale sarà vincere i duelli in fascia. E gli esterni sono da sempre l’arma in più delle squadre di Simone Inzaghi: ecco perché domenica il tecnico si aspetta una prova super di Dumfries e Dimarco, uomini chiave della fase offensiva nerazzurra. Dimarco per Dumfries, lo vedremo spesso", scrive la Gazzetta dello Sport.