Lukaku, Biasin: “Mourinho troppo intelligente per non capire questa cosa. Come tutti…”

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga, José Mourinho ha affrontato anche il discorso relativo al ritorno a San Siro di Romelu Lukaku. "Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano. Lukaku che passa dall’Inter alla Roma è un dramma, mentre Calhanoglu dal Milan all’Inter è una meraviglia, Cannavaro dalla Juve all’Inter non è un problema, esattamente come Vieri dall’Inter al Milan. Ecco perché dico che per me è una sorpresa che Lukaku abbia questo ruolo così importante nella storia dell’Inter", ha detto lo Special One.